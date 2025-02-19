Мошенники придумали новый способ обмана с «безопасными счетами»

Мошенники придумали новый способ обмана и начали просить пополнять их карты через специальное приложение. Об этом управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщило в Telegram-канале.

Как отметили специалисты, сначала преступники просят направиться в банк, снять со своего банковского счета наличные в кассе. Затем они установить на сотовый телефон приложение платежной системы для бесконтактной оплаты.