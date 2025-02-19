Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели мужчины от удара током на Кубани

Глава СК России Александр затребовал накануне доклад по уголовному делу о смерти мужчины в расположенной под Новороссийском кубанской станице Нижнебаканской. Сообщает Официальный канал связи граждан в правоохранительным ведомством.

Как выяснилось, эта трагедия произошла еще в августе 2021 года. В тот день на территории станицы из-за резкого подъема уровня воды в протекающей здесь горной реке Баканке был введен режим ЧС.

" О д н а к о э л е к т р о с е т е в о е о б о р у д о в а н и е о п е р а т и в н ы м и с л у ж б а м и с в о е в р е м е н н о о т к л ю ч е н о н е б ы л о , ч т о п р и в е л о к п о р а ж е н и ю м у ж ч и н ы н а у л и ц е э л е к т р и ч е с к и м т о к о м и е г о с м е р т и н а м е с т е п р о и с ш е с т в и я " , - о т м е т и л и в С К .

После случившегося СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту завели уголовное дело, которое пока так и не завершено.

" В И н ф о р м а ц и о н н ы й ц е н т р С К Р о с с и и п о с т у п и л о о б р а щ е н и е о н е с о г л а с и и с х о д о м у с т а н о в л е н и я о б с т о я т е л ь с т в с м е р т и м у ж ч и н ы в К р а с н о д а р с к о м к р а е " , - о т м е т и л и в в е д о м с т в е и п о д ч е р к н у л и , ч т о р а с с л е д о в а н и е " н о с и т з а т я ж н о й х а р а к т е р " , а в и н о в н ы е к о т в е т с т в е н н о с т и н е п р и в л е ч е н ы .

Глава СКР затребовал у руководителя краевого управления Андрея Маслова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. А исполнение данного поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.