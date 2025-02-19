Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели мужчины от удара током на Кубани
Глава СК России Александр затребовал накануне доклад по уголовному делу о смерти мужчины в расположенной под Новороссийском кубанской станице Нижнебаканской. Сообщает Официальный канал связи граждан в правоохранительным ведомством.
Как выяснилось, эта трагедия произошла еще в августе 2021 года. В тот день на территории станицы из-за резкого подъема уровня воды в протекающей здесь горной реке Баканке был введен режим ЧС.
"Однако электросетевое оборудование оперативными службами своевременно отключено не было, что привело к поражению мужчины на улице электрическим током и его смерти на месте происшествия", - отметили в СК.
После случившегося СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту завели уголовное дело, которое пока так и не завершено.
"В Информационный центр СК России поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств смерти мужчины в Краснодарском крае", - отметили в ведомстве и подчеркнули, что расследование "носит затяжной характер", а виновные к ответственности не привлечены.
Глава СКР затребовал у руководителя краевого управления Андрея Маслова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. А исполнение данного поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.