Пассажирский самолет Bombardier CRJ900 авиакомпании Delta Airlines потерпел крушение в канадском городе Торонто. Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал новые кадры жесткой посадки лайнера.

Инцидент произошел в понедельник, 17 февраля. После ЧП в соцсетях появились короткие ролики, на которых были представлены последствия крушения.

На кадрах самолет медленно снижается, опускается на взлетную полосу, едет по ней. Затем загорается, переворачивается, некоторое время двигается по инерции и останавливается. Пламя гаснет, над лайнером поднимается густой черный дым.

По мнению экспертов, у лайнера во время посадки подломилась правая стойка шасси, после чего произошло возгорание.

По словам очевидцев, пассажиры при эвакуации из самолета помогали друг другу, никого не оставили в салоне. Пострадали 18 человек, никто не погиб.