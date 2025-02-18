Российская пенсионерка лишилась дома из-за телефонных аферистов

78-летняя жительница Казани осталась без квартиры, следуя указаниям телефонных аферистов, но в итоге суд помог ей вернуть жилплощадь, сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

Аферисты позвонили женщине по телефону и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили пострадавшую, что ее квартирой заинтересовались преступники. Затем к разговору подключились лжебанкиры. Они посоветовали пенсионерке провести фиктивную сделку по продаже, тем самым опередив злоумышленников, и защитить свою недвижимость. Выручку от продажи следовало перевести на «безопасный счет», реквизиты которого мошенники продиктовали по телефону.

В результате женщина утратила право собственности на квартиру. Спустя время новый хозяин жилья обратился в суд с иском о выселении женщины. Она при этом подала встречный иск. В конце концов спор урегулировали в прокуратуре — в надзорном ведомстве рассудили, что сделка была совершена под моральным давлением, и признали ее недействительной. Квартира осталась за пенсионеркой.

На прошлой неделе доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что всплески финансового мошенничества в России стоит ожидать в месяцы с праздниками (23 февраля, 8 марта и период с 1 по 9 мая 2025 года). В эти дни мошенники особенно активны, придумывают новые способы кражи денег у жертв на основе публичной информации.