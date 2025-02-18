Силовики проводят обыски в петербургском баре, популярном у адептов запрещенных НКО
Силовики совместно с МЧС и надзорными органами проводят проверку в петербургском баре «Фогель», где любят собираться последователи запрещенных НКО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным агентства, в нем собираются, в частности, фанаты признанных в России экстремистскими и запрещенных организаций «Весна»* и «Фонд борьбы с коррупцией»*.
Собеседник агентства отметил, что мероприятия проходят при поддержке спецназа, который поможет досконально изучить все помещения.
Кроме того, исполнительные и надзорные ведомства проверяют бар на соответствие противопожарным нормам.
Ранее при проверках в этом заведении были выявлены нарушения в трудоустройстве мигрантов, находившихся в РФ незаконно, нарушения санитарно-эпидемиологических норм, пояснил источник.
*Признаны иноагентами и запрещены в России.