Силовики проводят обыски в петербургском баре, популярном у адептов запрещенных НКО

Силовики совместно с МЧС и надзорными органами проводят проверку в петербургском баре «Фогель», где любят собираться последователи запрещенных НКО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, в нем собираются, в частности, фанаты признанных в России экстремистскими и запрещенных организаций «Весна»* и «Фонд борьбы с коррупцией»*.

Собеседник агентства отметил, что мероприятия проходят при поддержке спецназа, который поможет досконально изучить все помещения.

Кроме того, исполнительные и надзорные ведомства проверяют бар на соответствие противопожарным нормам.

Ранее при проверках в этом заведении были выявлены нарушения в трудоустройстве мигрантов, находившихся в РФ незаконно, нарушения санитарно-эпидемиологических норм, пояснил источник.

*Признаны иноагентами и запрещены в России.