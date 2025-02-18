В одном из жилых домов Екатеринбурга горит квартира. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

« Г о р и т к в а р т и р а н а Б о л ь ш а к о в а / Л у н а ч а р с к о г о . Е с т ь п о с т р а д а в ш и е , в о з м о ж н о . В с е с п е ц с л у ж б ы н а м е с т е » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В МЧС сообщили, что пожарные спасли 33 человека, в том числе два ребенка.

14 февраля пожар произошел в строящемся 37-этажном доме, расположенном в 1-м Тушинском проезде в Москве. Огонь распространился на третьем этаже здания. По предварительной информации, площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

13 февраля издание «Фонтанка» сообщило о крупном пожаре на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге. В материале уточнялось, что огонь охватил расположенное здесь здание типографии.

За два дня до этого в городе Кола, который находится в Мурманской области, загорелась квартира на первом этаже одного из жилых домов. Пламя распространилось на площади восемь квадратных метров, при этом в помещении находились трое мужчин.