Напавшего на школьниц россиянина отправили в СИЗО

В Республике Башкортостан суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте россиянина по делу о нарушение неприкосновенности жилища, хулиганстве и применение насилия в отношении представителя власти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении следственного комитета России (СКР).

По решению суда, обвиняемого на два месяца отправили в СИЗО.

17 февраля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде одного из домов Уфы мужчина заметил выходившую из квартиры школьницу. Злоумышленник толкнул ее обратно и проник в жилище, где находились две ее подруги. Когда несовершеннолетние попробовали прогнуть мужчину, тот сильно избил их.

На крик школьницы сбежались соседи, после чего злоумышленник сбежал с места происшествия. Полицейским удалось установить его личность. При задержании хулиган оказал силовикам яростное сопротивление.