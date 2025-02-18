Российские подростки делили деньги за наркотики и устроили поножовщину

В Краснодаре раздел денег за наркотики между подростками закончился кровавой поножовщиной напротив мэрии. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

© Газета.Ru

Инцидент произошел напротив мэрии города. Пятеро юношей в возрасте 16-ти лет делили деньги за наркотики, однако в ходе этого процесса между ними произошла ссора. Один из подростков достал нож, ударил им двоих приятелей, а затем скрылся. Еще двое молодых людей также покинули место происшествия.

Истекающим кровью пострадавшим подросткам помогли сотрудники ЧОПа и случайные прохожие. Одному из юношей зажали рану, обоих удерживали в сознании до прибытия бригады скорой помощи.

Подростков доставили в городскую больницу. У одного ранение груди, а у второго — сердца. Оба получили травматический шок. Подробной информации об их состоянии не поступало. Делом занимаются следователи.