Россиянка напала на полицейского с ножом, защищая мать

Жительница Хасавюрта получила 2,5 года лишения свободы условно за нападение с ножом на полицейского, обвиняемая пыталась защитить мать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Сотрудник полиции задержал жительницу Дагестана за незаконный хостел в ее квартире, во время рейда правоохранители обнаружили гостиницу и пригласили ее хозяйку в отдел полиции. Дочь задержанной связалась с участковым после задержания матери и вызвала его на разговор.

Сначала она отчитала стража порядка за то, что тот забрал в отделение взрослую женщину, потом достала перочинный нож и помахала перед лицом сотрудника. Тот попытался отодвинуть лезвие, но получил порез руки. В отношении нападавшей было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ей назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что жительница Приморского края покусала двух сотрудников полиции, которые пытались задержать ее в аэропорту Елизово Камчатского края за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В отношении задержанной возбуждены два дела об административном правонарушении.