Названы сроки устранения ущерба КТК после атаки дронов

Специалисты проводят оценку ущерба после атаки украинского БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК), рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. Он добавил, что устранение последствий займет как минимум несколько месяцев, пишет РИА Новости.

© Каспийский трубопроводный консорциум

Накануне НПС «Кропоткинская» в Краснодарском крае подверглась атаке БПЛА, удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами.

« С е й ч а с п р о и с х о д и т о ц е н к а , э т и м з а н и м а е т с я к а к р а з к о м п а н и я « К а с п и й с к и й т р у б о п р о в о д н ы й к о н с о р ц и у м » . Э т о н е с к о л ь к о м е с я ц е в к а к м и н и м у м , п о п р е д в а р и т е л ь н о й о ц е н к е , к о т о р у ю м ы п о л у ч и л и » , — о т м е т и л Новак.

Нефтеперекачивающая станция КТК подверглась атаке БПЛА

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что атака беспилотников на НПС КТК должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому следует «дать по рукам».

Представитель американской компании Chevron пояснил, в свою очередь, что КТК является ключевым маршрутом поставки нефти из Казахстана на мировые рынки. Он добавил, что от поставок ресурса зависит энергобезопасность многих стран.

По его словам, Chevron в курсе атаки и ведет мониторинг ситуации.