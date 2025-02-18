На Сахалине поймали мужчину с неизвестным ранее наркотиком

На Сахалине задержали мужчину, у которого при себе оказался неизвестный ранее наркотик. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Инцидент произошел 17 февраля. Сотрудники правоохранительных органов поймали мужчину с неизвестным веществом, которое направили на экспертизу. Однако криминалисты после исследования не смогли сказать, что именно стражи порядка нашли у задержанного.

Удалось лишь установить, что вещество содержит в своей структуре соединение, которое потенциально позволяет считать его наркотическим. Содержимое пакета, найденного у мужчины, будет дополнительно исследовано. Вопрос о возбуждении уголовного дела на данный момент не решен.