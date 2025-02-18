Мужчина с катаной напал на сотрудников МЧС в Челябинской области

В Миассе Челябинской области на сотрудников МЧС напал мужчина с катаной. Видео опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, 35-летний горожанин поджег свою квартиру. Предварительно, он был под действием наркотических веществ.

На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб. С тем, что вытащить мужчину с балкона, на котором он спасался от огня, спасатели задействовали автолюльку.

Когда устройство поднялось к балкону, дебошир достал оружие и попытался напасть на сотрудников МЧС. Для того, чтобы его «угомонить», понадобились усилия восьми человек.

По факту происшествия глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.