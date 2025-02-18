Туристка лишилась рук при попытке сделать селфи с акулой

У британских островов Теркс и Кайкос акула напала на 55-летнюю туристку из Канады. Женщина осталась жива, но лишилась рук. Об этом пишет New York Post.

Острова расположены в Атлантическом океане, юго-восточнее Багамских Островов, с которыми образуют Лукайский архипелаг. Состоят из 40 больших и малых островов, образующих две группы — Кайкос на западе и Теркс на востоке.

По данным газеты, канадка увидела у берега Провиденсиалеса, одного из островов архипелага, сравнительно небольшую акулу и решила сделать с ней селфи. Женщина подплыла к двухметровой рыбе и попыталась сделать фотографию.

Акула набросилась на нее, вцепилась сначала в одну руку, затем во вторую, нанесла сильные повреждения. Муж туристки увидел нападение и отпугнул рыбу.

Врачи экстренно госпитализировали туристку. В больнице ей ампутировали одну руку ниже запястья, а вторую — ниже половины предплечья.

В прошлом году, по данным Университета Флориды, по всему миру произошло в общей сложности 88 нападений акул, 24 из которых были спровоцированы людьми.