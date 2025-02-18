Пенсионерка едва не осталась без дома из-за телефонных аферистов

78-летняя жительница Казани едва не осталась без дома, последовав указаниям телефонных аферистов. За чьими масками скрывались мошенники, рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.

© Lenta.ru

Махинаторам удалось провести пенсионерку меньше чем за месяц. Представившись в разговоре сотрудниками правоохранительных органов, они убедили пострадавшую, что ее квартирой заинтересовались преступники. Затем в беседу вступили лжебанкиры — для защиты жилплощади они посоветовали россиянке провести фиктивную сделку по продаже, тем самым опередив злоумышленников. Выручку от продажи следовало перевести на «безопасный счет», реквизиты которого мошенники продиктовали по телефону.

Договор, однако, оказался вполне настоящим, и пенсионерка, сама того не зная, потеряла право собственности на квартиру. Спустя время новый хозяин жилья подал на горожанку иск о выселении. Женщина подала встречный. В конце концов спор урегулировали в прокуратуре — в надзорном ведомстве рассудили, что сделка была совершена под моральным давлением, и признали ее недействительной. Квартира осталась за пенсионеркой.

Ранее в сети мошенников угодила пожилая учительница из Чебоксар. Женщина поверила, что говорит по телефону с директором школы, однако за его профилем в мессенджере крылись аферисты. Преподавательнице внушили, что с ее банковских счетов переводили средства в недружественные страны, и рекомендовали перевести все имевшиеся средства на «безопасные счета». На продажу пошла и единственная квартира.