Россиянин дал пощечину кассирше в аэропорту, когда она отказала ему в просьбе

В новосибирском аэропорту Толмачево пассажир ударил кассиршу, отказавшую ему в просьбе, паспортом по щеке и заявил, что сделал это ненамеренно. Об этом сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".

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По информации канала, 47-летний сибиряк приобрел билет на рейс в Москву, но допустил ошибку в паспортных данных при бронировании. Прибыв в аэровокзал, мужчина обратился к сотруднице авиакассы с просьбой исправить информацию в билете. Женщина отказала в услуге, объяснив, что время регистрации на рейс истекло.

Тогда мужчина дал кассирше пощечину паспортом. Сотрудница обратилась по поводу случившегося в полицию. При опросе агрессор пояснил, что после отказа в услуге забирал паспорт и нечаянно задел им правую щеку работницы аэропорта. Пассажир раскаялся в содеянном. Информация о том, простила ли обидчика кассирша, отсутствует.

До этого в Толмачево двое опоздавших на рейс пассажиров выбили дверь терминала, выбежали на перрон и попытались попасть на борт ближайшего к ним самолета.