Работник-иностранец обслуживал на автомойке машину и забрал из салона 1 млн рублей

В Краснодаре иностранец, работавший на автомойке, нашел в одной из обслуживаемых машин крупную сумму и забрал ее себе. Владелец автомобиля обратился по поводу пропажи денег в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД России.

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По предварительной информации, инцидент произошел на автомойке на улице Анисовой. Приезжий, занимаясь чисткой салона авто клиента, заметил на заднем сидении пакет с деньгами, и спрятал его себе в карман. После этого злоумышленник скрылся и на работе больше не появлялся. Потерпевший заявил, что в пакете лежал 1 млн рублей.

Подозреваемого в краже задержали, к этому моменту он успел потратить часть украденной суммы.

" З л о у м ы ш л е н н и к п о т р а т и л 6 5 0 0 0 0 р у б л е й н а о п л а т у у р о к о в в а в т о ш к о л е и п о к у п к у п р о д у к т о в . О с т а в ш и е с я 3 5 0 0 0 0 р у б л е й о п е р а т и в н и к и и з ъ я л и и в е р н у л и з а я в и т е л ю " , - р а с с к а з а л и в п о л и ц и и .

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража" УК РФ, ранее судимому иностранному гражданину грозит до шести лет лишения свободы.