Россиянка 35 раз ударила ножом девятилетнего сына

Жительница Перми, обвиняемая в убийстве девятилетнего сына, 35 раз ударила его кухонным ножом, сообщила старший прокурор Светлана Плотникова в суде.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заключение судмедэкспертизы, на трупе обнаружили раны на груди.

По версии следствия, в ночь с 11 на 12 июля 2024 года 34-летняя Ирина Шатова задушила своего сына, потом нанесла ему удары ножом, после чего положила тело в чемодан и оставила у мусорных контейнеров в Ленинском районе Перми. Там его 12 июля обнаружил один из жителей.

Вскоре женщину задержали и заключили под стражу.

В ходе работы над делом следователи провели более 15 экспертиз и допросили 47 свидетелей.