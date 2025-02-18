Внучка экс-мэра Самары отказывается давать показания в суде

Внучка убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Екатерина отказалась от дачи показаний в суде.

Об этом сообщает kp.ru.

«Родственница от дачи каких-либо показаний отказывается», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что суд оставил Екатерину Тархову под стражей.

До этого стало известно, что внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, обвиняемая в их убийстве, получила за деда положенные ему дивиденды в размере 1 млн рублей.