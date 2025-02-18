Во Владимире мужчина выжил после падения с 18-го этажа на припаркованный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Владимир".

" В п р е с с - с л у ж б е У М В Д о б л а с т и н а м с о о б щ и л и п о д р о б н о с т и п р о и с ш е с т в и я н а п р о с п е к т е С т р о и т е л е й в о Владимире. Установлено, что с высоты 18-го этажа многоквартирного дома N9 корпус 4 из окна подъезда выпал 27-летний молодой человек", - говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек падает на припаркованный легковой автомобиль, у которого от удара включается сигнализация. По информации источника, в квартире, из которой выпал мужчина, он не проживал.

До этого сообщалось, что в Ленобласти пассажир напал на водителя такси и избил его лопатой.

На кадрах видно, как таксист пинает пассажира и садится в автомобиль. Мужчина открывает дверь, и конфликтующие начинают ее ломать. После этого пассажир берет у женщины лопату и бьет ею таксиста.