Ударившему пенсионерку за просьбу убрать ноги в поезде москвичу вынесли приговор
Лефортовский районный суд столицы вынес приговор мужчине, напавшему на пенсионерку за просьбу убрать ноги с прохода. Он признан виновным по статье хулиганство. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
— Суд назначил ему (подсудимому — прим. «ВМ») наказание в виде 350 часов обязательных работ и возложил обязанность пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию, — написали в Telegram-канале ведомства.
Мужчина вину не признал и пытался избежать наказания, обвинив пенсионерку в провокации.
Инцидент произошел в электричке Фрязево — Апрелевка в 2024 году. Мужчина поссорился с пенсионеркой и несколько раз ударил ее кулаком. Пострадавшая обратилась в полицию и за медицинской помощью. Врачи установили, что ее здоровью причинен легкий вред.
До этого в вагоне поезда 22-летний москвич устроил потасовку с двумя другими пассажирами. Молодой человек спровоцировал ссору и накинулся на них.