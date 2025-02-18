Ударившему пенсионерку за просьбу убрать ноги в поезде москвичу вынесли приговор

Лефортовский районный суд столицы вынес приговор мужчине, напавшему на пенсионерку за просьбу убрать ноги с прохода. Он признан виновным по статье хулиганство. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

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— С у д н а з н а ч и л е м у ( п о д с у д и м о м у — п р и м . « В М » ) н а к а з а н и е в в и д е 3 5 0 ч а с о в о б я з а т е л ь н ы х р а б о т и в о з л о ж и л о б я з а н н о с т ь п р о й т и л е ч е н и е о т н а р к о м а н и и , м е д и ц и н с к у ю и с о ц и а л ь н у ю р е а б и л и т а ц и ю , — н а п и с а л и в Telegram-канале ведомства.

Мужчина вину не признал и пытался избежать наказания, обвинив пенсионерку в провокации.

Инцидент произошел в электричке Фрязево — Апрелевка в 2024 году. Мужчина поссорился с пенсионеркой и несколько раз ударил ее кулаком. Пострадавшая обратилась в полицию и за медицинской помощью. Врачи установили, что ее здоровью причинен легкий вред.

До этого в вагоне поезда 22-летний москвич устроил потасовку с двумя другими пассажирами. Молодой человек спровоцировал ссору и накинулся на них.