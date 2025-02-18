В Крыму арестовали члена ОПГ за соучастие в убийстве четырех человек

Члена преступной группировки, орудовавшей в Республике Крым более 30 лет назад, задержали и арестовали за соучастие в убийстве четверых людей, сообщили в ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

Следствие установило, что 18 декабря 1993 года организованная группа в селе Червоное напала на 25-летнего предпринимателя из Санкт-Петербурга. Мужчина был избит и задушен, его тело перевезли на территорию села Тимошенко Красногвардейского района, спрятав в колодце. У погибшего было похищено $12 тыс. 23 мая 1994 года члены той же группировки на территории промзоны в городе Саки из-за передела сфер влияния расстреляли другого предпринимателя и двоих его приближенных. Тогда наказание за убийства понесли четверо подельников, а еще одному удалось скрыться.

" В х о д е с и с т е м н о й р а б о т ы п о р а с к р ы т и ю п р е с т у п л е н и й п р о ш л ы х л е т р а с с л е д о в а н и е э т о г о у г о л о в н о г о д е л а в о з о б н о в л е н о , а м е с т о н а х о ж д е н и е ч л е н а п р е с т у п н о й г р у п п ы у с т а н о в л е н о . Д л я и с п о л н е н и я у б и й с т в м у ж ч и н а з а р а н е е п р и о б р е л о г н е с т р е л ь н о е о р у ж и е , к о т о р о е п е р е д а л и с п о л н и т е л я м , п о д г о т о в и л д в е л о п а т ы и т о п о р , к а н и с т р у с б е н з и н о м д л я п о с л е д у ю щ е г о с о к р ы т и я с л е д о в п р е с т у п л е н и я . В н а с т о я щ е е в р е м я с л е д с т в и е м в с е о б с т о я т е л ь с т в а о с о б о т я ж к и х д е я н и й в н о в ь и з у ч е н ы и в о с с т а н о в л е н ы . О р г а н а м и С К 5 5 - л е т н е м у ж и т е л ю С а к с к о г о р а й о н а п р е д ъ я в л е н о о б в и н е н и е в п о с о б н и ч е с т в е в с о в е р ш е н и и у б и й с т в ч е т ы р е х л и ц о р г а н и з о в а н н о й г р у п п о й и з к о р ы с т н ы х п о б у ж д е н и й , с о в е р ш е н н ы х в 1 9 9 3 и 1 9 9 4 г о д а х . Е м у и з б р а н а м е р а п р е с е ч е н и я в в и д е з а к л ю ч е н и я п о д с т р а ж у " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Раскрытие уголовных дел прошлых лет в Республике Крым координирует региональная прокуратура.