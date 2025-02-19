В Краснодаре внук украл у деда 1,3 млн рублей и потратил деньги на ставки

Житель Краснодара стал фигурантом уголовного дела, обокрав пожилого родственника, злоумышленник перевел себе все накопления дедушки. Об этом сообщает УМВД региона.

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В правоохранительные органы обратился 79-летний пенсионер, который сообщил, что с его счета пропала крупная сумма денег. К краже оказался причастен 20-летний внук потерпевшего. Молодой человек привязал банковскую карту пенсионера к своему аккаунту в букмекерском приложении и пополнил электронный кошелек на 1,3 млн рублей, которые потратил на ставки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Москве 17-летний юноша украл у родственницы ювелирные украшения и сдал их в ломбард, вырученные деньги он проиграл в онлайн-казино. Молодой человек жил в одной квартире с бабушкой на Волоколамском шоссе. В один из дней, когда пожилой женщины не было дома, он собрал все украшения пенсионерки в рюкзак и сдал их в ломбард. Пенсионерка оценила ущерб в 10 млн рублей.