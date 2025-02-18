Кровь потекла по стенам одной из квартир в Москве

Житель Москвы вызвал полицию после того, как заметил на стене свой квартиры стекающую кровь. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщили соцсети.

— В ы я с н и л о с ь , ч т о к р о в ь н а с т о я щ а я . В о д н о й и з к в а р т и р у м е р 6 6 - л е т н и й м у ж ч и н а . Т е л о п е н с и о н е р а п р о л е ж а л о о к о л о п о л у т о р а н е д е л ь , — н а п и с а л Telegram-канал Baza.

Предположительно, мужчина умер естественной смертью, а следов борьбы в его доме не нашли.

Ранее тела двух пенсионеров обнаружили в квартире дома в районе Бибирево. В отдел полиции обратилась женщина. Она сообщила, что из квартиры сверху исходит трупный запах, а также стекает жидкость с потолка, похожая на кровь. Женщина отметила, что у соседей часто были слышны крики и скандалы.