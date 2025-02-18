Кровь потекла по стенам одной из квартир в Москве

Житель Москвы вызвал полицию после того, как заметил на стене свой квартиры стекающую кровь. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщили соцсети.

Выяснилось, что кровь настоящая. В одной из квартир умер 66-летний мужчина. Тело пенсионера пролежало около полутора недель, написал Telegram-канал Baza.

Предположительно, мужчина умер естественной смертью, а следов борьбы в его доме не нашли.

Ранее тела двух пенсионеров обнаружили в квартире дома в районе Бибирево. В отдел полиции обратилась женщина. Она сообщила, что из квартиры сверху исходит трупный запах, а также стекает жидкость с потолка, похожая на кровь. Женщина отметила, что у соседей часто были слышны крики и скандалы.