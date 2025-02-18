В Перми женщина активировала пожарную тревогу, чтобы успеть на самолет

В аэропорту Перми произошла эвакуация из-за пожарной сигнализации, тревожную кнопку нажала пассажирка, опаздывавшая на рейс, сообщает издание Ura.ru, ссылаясь на пермский линейный отдел МВД на транспорте.

" 1 8 ф е в р а л я в 8 : 0 0 в Л и н е й н о е о т д е л е н и е п о л и ц и и а э р о п о р т а г. Пермь поступило сообщение, о том, что девушка нажала на кнопку пожарной сигнализации в связи с опозданием на рейс", — рассказали правоохранители.

По данным издания Aif.ru, в результате выходки посетители и работники аэропорта были эвакуированы.

В полиции уточнили, что женщина, устроившая переполох в аэропорту, должна была улететь в Санкт-Петербург в шесть утра. Кнопку пожарной сигнализации она нажала примерно в это время. В итоге она смогла улететь в 8:30 в Москву, откуда, по всей видимости, отправится в Северную столицу.

" М а т е р и а л з а р е г и с т р и р о в а н в П е р м с к о м Л О М В Д Р о с с и и н а т р а н с п о р т е . С о т р у д н и к а м и п о л и ц и и п р о в о д и т с я п р о в е р к а " , – с о о б щ и л и т р а н с п о р т н ы е п о л и ц е й с к и е .

В этот же день в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали жительницу Тюмени, которая пыталась провезти в Россию 23 кг сувениров из Индии. В чемоданах у россиянки обнаружили около 350 фигурок, браслетов, благовоний, головных уборов и прочего. Женщина призналась, что этот товар не был предназначен для личного пользования, однако она не знала, что эти вещи подлежат декларированию. Путешественнице теперь грозит штраф и конфискация сувениров.