В Петербурге пациент достал нож и угрожал им сотруднику скорой помощи

Пациент напал на врача скорой помощи в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом пишет "Фонтанка".

ЧП произошло вечером 17 февраля у одного из домов по улице Маршала Новикова. По данным издания, медицинская помощь понадобилась 30-летнему мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Оказавшись в автомобиле, он начал угрожать фельдшеру ножом.

Хулигана доставили в полицейский участок, где у него изъяли холодное оружие. На жителя Тюменской области составили протокол о мелком хулиганстве и поместили его в камеру для административно задержанных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.