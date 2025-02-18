Новые выбросы мазута обнаружены на пляжах Анапы

Повторные выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на четырёх участках побережья Анапы Краснодарского края.

Об этом стало известно из Telegram-канала оперштаба Кубани.

По данным ведомства, выбросы были зафиксированы в устье реки Можепсин, на пляже в Джемете, а также на территории центрального пляжа Анапы и пляжа «Тортуга».

Отмечается, что в первую очередь уборке подвержены новые выбросы нефтепродуктов, а затем — продолжается очистка основной территории побережья.

Ранее сообщалось, что на побережье Чёрного моря активно тестируют промышленные способы очистки песка от мазута.