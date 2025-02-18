«Я дагестанец». Хулиган угрожал секснасилием матери пассажира в автобусе и напал на него
В Зеленограде мигранты напали на пассажира с ребенком на руках в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал "Зеленоград".
"Инцидент произошел 10 февраля. Абу-бандиты в состоянии измененного сознания вошли в автобус маршрута 400т. Алкоголь и возможно другие вещества притупили ген осторожности, южане начали материться и задирать других пассажиров. Русский мужчина сделал им замечание", - говорится в сообщении.
Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как злоумышленники громко кричат и оскорбляют пассажиров. Один из мужчин делает нарушителям замечание. После чего мигранты нападают на него и во время драки задевают коляску. На записи также слышно, как плачет ребенок. На кадрах, снятых после драки, видно, что пассажир взял его на руки и пытался успокоить.
По информации источника, сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников. При этом у одного из нападавших появилась справка, что он психически болен.