В Зеленограде мигранты напали на пассажира с ребенком на руках в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал "Зеленоград".

" И н ц и д е н т п р о и з о ш е л 1 0 ф е в р а л я . А б у - б а н д и т ы в с о с т о я н и и и з м е н е н н о г о с о з н а н и я в о ш л и в а в т о б у с м а р ш р у т а 4 0 0 т . А л к о г о л ь и в о з м о ж н о д р у г и е в е щ е с т в а п р и т у п и л и г е н о с т о р о ж н о с т и , ю ж а н е н а ч а л и м а т е р и т ь с я и з а д и р а т ь д р у г и х п а с с а ж и р о в . Р у с с к и й м у ж ч и н а с д е л а л и м з а м е ч а н и е " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как злоумышленники громко кричат и оскорбляют пассажиров. Один из мужчин делает нарушителям замечание. После чего мигранты нападают на него и во время драки задевают коляску. На записи также слышно, как плачет ребенок. На кадрах, снятых после драки, видно, что пассажир взял его на руки и пытался успокоить.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников. При этом у одного из нападавших появилась справка, что он психически болен.