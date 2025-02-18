Жительницу Тюмени поймали в аэропорту Екатеринбурга с 23 кг сувениров из Индии

Жительница Тюмени пыталась ввезти в Россию 23 кг сувениров из Индии, но попалась. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. Внимание таможенников в аэропорту Кольцово привлек багаж пассажирки, прилетевшей в Екатеринбург из индийского штата Гоа. В чемоданах у 46-летней туристки обнаружили около 350 сувенирных фигурок, браслетов, благовоний, серег, головных уборов, а также предметов женской и мужской одежды. Женщина призналась, что товары индийского производства не были предназначены для личного пользования, однако не подозревала, что эти вещи подлежат декларированию. Против путешественницы возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. За это ей грозят штраф и конфискация сувениров.

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