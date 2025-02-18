В Петербурге мать зажимала дочери пальцы в плойке и била головой о стену

В Петербурге попавшая в больницу девушка рассказала о том, как ее истязала мать. Об этом сообщает "Фонтанка".

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На кистях рук у 15-летней школьницы медики заметили ожоги первой и второй степени.

По словам самой пострадавшей, в воскресенье мать зажала ее руки в плойке для волос, но девушка не стала обращаться в полицию, так как не хотела портить настроение брату-имениннику. После инцидента девушка ушла к подруге, ее матери рассказала, что обожглась кипятком.

Как рассказал подросток, это не первый подобный случай. Так, за несколько дней до получения ожогов родительница ударила ее несколько раз головой о стену из-за того, что восьмилетний брат не выучил стихотворение. Домашнее задание с ребенком делает пострадавшая.

" П о е е с л о в а м , е с л и у р о к и н е с д е л а н ы д о 1 1 ч а с о в в е ч е р а , т о д е т и л и ш а ю т с я у ж и н а , а з а в т р а к в с е м ь е н е п р е д у с м о т р е н " , – с о о б щ а е т с я в п у б л и к а ц и и .

Девушка планировала уйти из дома. Известно, что семья живет в коммунальной квартире на восемь комнат, из которых занимает две. Однако, как утверждает девушка, одна из них завалена хламом.

На данный момент прокуратура проводит проверку. Школьница находится в соцучреждении.