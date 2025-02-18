В Петербурге мать зажимала дочери пальцы в плойке и била головой о стену
В Петербурге попавшая в больницу девушка рассказала о том, как ее истязала мать. Об этом сообщает "Фонтанка".
На кистях рук у 15-летней школьницы медики заметили ожоги первой и второй степени.
По словам самой пострадавшей, в воскресенье мать зажала ее руки в плойке для волос, но девушка не стала обращаться в полицию, так как не хотела портить настроение брату-имениннику. После инцидента девушка ушла к подруге, ее матери рассказала, что обожглась кипятком.
Как рассказал подросток, это не первый подобный случай. Так, за несколько дней до получения ожогов родительница ударила ее несколько раз головой о стену из-за того, что восьмилетний брат не выучил стихотворение. Домашнее задание с ребенком делает пострадавшая.
"По ее словам, если уроки не сделаны до 11 часов вечера, то дети лишаются ужина, а завтрак в семье не предусмотрен", – сообщается в публикации.
Девушка планировала уйти из дома. Известно, что семья живет в коммунальной квартире на восемь комнат, из которых занимает две. Однако, как утверждает девушка, одна из них завалена хламом.
На данный момент прокуратура проводит проверку. Школьница находится в соцучреждении.