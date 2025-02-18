В Анапе на строительной площадке обнаружили 36 боевых снарядов

В анапском селе Супсех взрывотехники уничтожили 36 боеприпасов, обнаруженных на строительной площадке, сообщили в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края.

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Боеприпасами оказались артиллерийские снаряды и пулеметные патроны времен Великой Отечественной войны. Их заметили рабочие во время раскопки котлована.

Когда они с помощью экскаватора подняли землю, то на ковше заметили несколько металлических предметов, напоминающих боеприпасы. Мужчины сообщили о находке правоохранителям.

Группа разминирования ОМОН "Пластун" обследовала территорию и обнаружила 29 артиллерийских снарядов калибра 76 миллиметров и семь патронов 14,5 миллиметра. Боеприпасы вывезли в безопасное место.