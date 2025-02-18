В Ленинградской области 17 февраля пассажир напал на водителя такси и избил его лопатой. Об этом сообщает Telegram-канал "78. Новости".

" К о н ф л и к т п р о и з о ш е л с е г о д н я н о ч ь ю в С Н Т " С е с т р о р е ч ь е " . А г р е с с и в н ы й п а с с а ж и р н е х о т е л в ы х о д и т ь и з м а ш и н ы , и п о с л е т о г о , к а к в о д и т е л ь о т к р ы л е м у д в е р ь , о н н а к и н у л с я н а т а к с и с т а " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как таксист пинает пассажира и садится в автомобиль. Мужчина открывает дверь, и конфликтующие начинают ее ломать. После этого пассажир берет у женщины лопату и бьет ей таксиста. На записи также видно, что лопата сломалась от ударов, поэтому злоумышленник начинает бить по автомобилю черенком.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем. Мужчину, напавшего на водителя такси, ищут. Инцидент произошел возле сторожки охранника, который не стал вмешиваться в конфликт.