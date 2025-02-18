На Ставрополье почти 500 абонентов остались без воды из-за аварии

Аварийная ситуация стала причиной отключения водоснабжения почти у 500 абонентов в городе Минеральные Воды. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУП СК "Ставрополькрайводоканал".

" У с т р а н я е т с я а в а р и й н а я с и т у а ц и я н а ч у г у н н о м в о д о п р о в о д е п о у л и ц е Г о р с к о й . < … > В с в я з и с э т и м , с е г о д н я , в р е м е н н о о г р а н и ч е н о в о д о с н а б ж е н и е д л я 4 9 8 а б о н е н т о в , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Уточняется, что аварийные работы продлятся до 16.00 мск. В зону отключения попали жители улицы Максима Горького, Свободы, Кр. Октября, Школьной 21, проспект 22 Партсъезда 32, 34,36,38, 42, 44. На время ограничения водоснабжения организован подвоз воды.