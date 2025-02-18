На Ставрополье почти 500 абонентов остались без воды из-за аварии
Аварийная ситуация стала причиной отключения водоснабжения почти у 500 абонентов в городе Минеральные Воды. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУП СК "Ставрополькрайводоканал".
"Устраняется аварийная ситуация на чугунном водопроводе по улице Горской. <…> В связи с этим, сегодня, временно ограничено водоснабжение для 498 абонентов, - говорится в сообщении.
Уточняется, что аварийные работы продлятся до 16.00 мск. В зону отключения попали жители улицы Максима Горького, Свободы, Кр. Октября, Школьной 21, проспект 22 Партсъезда 32, 34,36,38, 42, 44. На время ограничения водоснабжения организован подвоз воды.