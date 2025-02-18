В Шереметьево пресекли контрабанду 54 кг пушнины соболя в Китай

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России аэропорта Шереметьево и Центральной почтовой таможни пресекли контрабанду 54 кг пушнины соболя стоимостью 4,3 млн рублей в Китай. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

" С о т р у д н и к и Ш е р е м е т ь е в с к о й и Ц е н т р а л ь н о й п о ч т о в о й т а м о ж е н п р е с е к л и к а н а л к о н т р а б а н д ы п у ш н и н ы с о б о л я в м е ж д у н а р о д н ы х п о ч т о в ы х о т п р а в л е н и я х . И з ъ я т о 7 3 0 ш к у р о к н е в ы д е л а н н о г о д и к о г о с о б о л я я к у т с к о г о к р я ж а о б щ и м в е с о м 5 4 к г . С о г л а с н о э к с п е р т и з е , с т о и м о с т ь п а р т и и с о с т а в л я е т 4 , 3 м л н р у б л е й " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Отмечается, что незаконный бизнес был организован россиянкой и иностранным гражданином. В настоящее время они оба задержаны и заключены под стражу. При этом в ходе следственных мероприятий мужчина пояснил, что заявлял недостоверные сведения по незнанию. Как отмечает ФТС РФ, работа по установлению всех обстоятельств совершения преступления продолжается.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.