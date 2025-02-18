В Шереметьево пресекли контрабанду 54 кг пушнины соболя в Китай

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России аэропорта Шереметьево и Центральной почтовой таможни пресекли контрабанду 54 кг пушнины соболя стоимостью 4,3 млн рублей в Китай. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Сотрудники Шереметьевской и Центральной почтовой таможен пресекли канал контрабанды пушнины соболя в международных почтовых отправлениях. Изъято 730 шкурок невыделанного дикого соболя якутского кряжа общим весом 54 кг. Согласно экспертизе, стоимость партии составляет 4,3 млн рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что незаконный бизнес был организован россиянкой и иностранным гражданином. В настоящее время они оба задержаны и заключены под стражу. При этом в ходе следственных мероприятий мужчина пояснил, что заявлял недостоверные сведения по незнанию. Как отмечает ФТС РФ, работа по установлению всех обстоятельств совершения преступления продолжается.
Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.