Большая часть Абхазии осталась без света

Большая часть Абхазии с ночи остается без электричества из-за аварии на ЛЭП
Большая часть Абхазии остается с ночи без электричества из-за аварии на ЛЭП в труднодоступной местности, электроснабжение будет восстановлено в течение 1,5-2 часов. Об этом журналистам сообщили в "Черноморэнерго".
"Произошло аварийное отключение ВЛ-220 кВ "Псоу". Ремонтные бригады "Черноморэнерго" обнаружили повреждение шлейфового соединения в труднодоступной местности в районе поселка Псоу и занимаются устранением аварии. Специалисты планируют восстановить электроснабжение в течение 1,5-2 часов", - сообщили в компании.
В настоящее время электричество по аварийной схеме из ИнгурГЭС получают только Ткуарчал и часть Сухума.
С 1 ноября из-за энергодефицита электричество в Абхазию поступает из Российской Федерации. Низкий уровень воды в плотине ИнгурГЭС не позволяет обеспечивать электроэнергией всю республику. Ситуация может измениться лишь с началом весенних паводков и наполнения плотины до необходимого уровня.