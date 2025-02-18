Большая часть Абхазии осталась без света

Большая часть Абхазии остается с ночи без электричества из-за аварии на ЛЭП в труднодоступной местности, электроснабжение будет восстановлено в течение 1,5-2 часов. Об этом журналистам сообщили в "Черноморэнерго".

" П р о и з о ш л о а в а р и й н о е о т к л ю ч е н и е В Л - 2 2 0 к В " П с о у " . Р е м о н т н ы е б р и г а д ы " Ч е р н о м о р э н е р г о " о б н а р у ж и л и п о в р е ж д е н и е ш л е й ф о в о г о с о е д и н е н и я в т р у д н о д о с т у п н о й м е с т н о с т и в р а й о н е п о с е л к а П с о у и з а н и м а ю т с я у с т р а н е н и е м а в а р и и . С п е ц и а л и с т ы п л а н и р у ю т в о с с т а н о в и т ь э л е к т р о с н а б ж е н и е в т е ч е н и е 1 , 5 - 2 ч а с о в " , - с о о б щ и л и в к о м п а н и и .

В настоящее время электричество по аварийной схеме из ИнгурГЭС получают только Ткуарчал и часть Сухума.

С 1 ноября из-за энергодефицита электричество в Абхазию поступает из Российской Федерации. Низкий уровень воды в плотине ИнгурГЭС не позволяет обеспечивать электроэнергией всю республику. Ситуация может измениться лишь с началом весенних паводков и наполнения плотины до необходимого уровня.