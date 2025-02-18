Змея сбежала из зоомагазина и прокралась в ПВЗ в Москве

Пропавшую две недели назад змею нашли в соседнем пункте выдачи заказов в столице. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщил закрытый Telegram-канал «Shot Проверка».

© Вечерняя Москва

Менеджер увидела рептилию утром, когда пришла на работу. По ее словам, рептилия могла сбежать из соседнего зоомагазина. Девушке не удалось связаться с хозяевами змеи, из-за чего та вызывала спасателей.

— К а к с о о б щ и л а н а м в л а д е л и ц а п у н к т а , х о з я е в а з о о м а г а з и н а п о т е р я л и з м е ю д в е н е д е л и н а з а д , п о т о м у ч т о н е з а к р ы л и т е р р а р и у м , и б л а г о п о л у ч н о п р о н е е з а б ы л и . С е й ч а с х о л о д н о к р о в н у ю п о т е р я ш к у в е р н у л и д о м о й , — н а п и с а л T e l e g r a m - к а н а л .

До этого в Сети появилось видео, в котором пятнистая змея длиной около 50 сантиметров выползла к посетителям московской гостиницы «Восход» во время завтрака. Испугавшиеся постояльцы гостиницы вызвали сотрудников экстренных служб.