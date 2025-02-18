Змея сбежала из зоомагазина и прокралась в ПВЗ в Москве
Пропавшую две недели назад змею нашли в соседнем пункте выдачи заказов в столице. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщил закрытый Telegram-канал «Shot Проверка».
Менеджер увидела рептилию утром, когда пришла на работу. По ее словам, рептилия могла сбежать из соседнего зоомагазина. Девушке не удалось связаться с хозяевами змеи, из-за чего та вызывала спасателей.
— Как сообщила нам владелица пункта, хозяева зоомагазина потеряли змею две недели назад, потому что не закрыли террариум, и благополучно про нее забыли. Сейчас холоднокровную потеряшку вернули домой, — написал Telegram-канал.
До этого в Сети появилось видео, в котором пятнистая змея длиной около 50 сантиметров выползла к посетителям московской гостиницы «Восход» во время завтрака. Испугавшиеся постояльцы гостиницы вызвали сотрудников экстренных служб.