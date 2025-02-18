Главный кадровик Минобороны РФ Кузнецов рассказал о происхождении своих активов
Экс-начальник Главного управления кадров Министерства обороны России Юрий Кузнецов заявил следствию, что платил своему бизнес-партнеру в Краснодаре за покупку земельных участков. Генерал вкладывал средства в строительство мини-гостиницы, которая бы смогла обеспечить его после отставки. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Согласно информации Следственного комитета РФ, бизнесмен из Краснодара Лева Мартиросян получил помощь Кузнецова в заключении госконтрактов на услуги гостиничного обслуживания общей стоимостью 372 миллиона рублей. В ответ на это бизнесмен приобрел земельный участок в Краснодаре и построил на нем жилой дом площадью свыше тысячи квадратных метров, общая стоимость которого составляет 30,5 миллиона рублей.
— По версии генерала, господин Мартиросян по доверенности от его супруги в 2020–2022 годах занимался скупкой разрозненных земельных участков <...> На них господа Кузнецов и Мартиросян решил построить по дому, чтобы сдавать под мини-гостиницы. Этим бизнесом господин Кузнецов планировал заняться после окончания службы, — сообщил источник издания «Коммерсантъ».
По словам генерала, у него есть расписки о передаче средств предпринимателю для покупки земельных участков и строительных материалов. Кроме того, его жена перевела шесть миллионов рублей своему партнеру со своей банковской карты. Всего на строительство было потрачено 46 миллионов рублей.
Юрия Кузнецова задержали в мае прошлого года. Как сообщала представитель СК РФ Светлана Петренко, в отношении генерала возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Что известно об аресте второго крупного чиновника в военном ведомстве — в материале «Вечерней Москвы».