Экс-начальник Главного управления кадров Министерства обороны России Юрий Кузнецов заявил следствию, что платил своему бизнес-партнеру в Краснодаре за покупку земельных участков. Генерал вкладывал средства в строительство мини-гостиницы, которая бы смогла обеспечить его после отставки. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Согласно информации Следственного комитета РФ, бизнесмен из Краснодара Лева Мартиросян получил помощь Кузнецова в заключении госконтрактов на услуги гостиничного обслуживания общей стоимостью 372 миллиона рублей. В ответ на это бизнесмен приобрел земельный участок в Краснодаре и построил на нем жилой дом площадью свыше тысячи квадратных метров, общая стоимость которого составляет 30,5 миллиона рублей.

— П о в е р с и и г е н е р а л а , г о с п о д и н М а р т и р о с я н п о д о в е р е н н о с т и о т е г о с у п р у г и в 2 0 2 0 – 2 0 2 2 г о д а х з а н и м а л с я с к у п к о й р а з р о з н е н н ы х з е м е л ь н ы х у ч а с т к о в < . . . > Н а н и х г о с п о д а К у з н е ц о в и М а р т и р о с я н р е ш и л п о с т р о и т ь п о д о м у , ч т о б ы с д а в а т ь п о д м и н и - г о с т и н и ц ы . Э т и м б и з н е с о м г о с п о д и н К у з н е ц о в п л а н и р о в а л з а н я т ь с я п о с л е о к о н ч а н и я с л у ж б ы , — с о о б щ и л и с т о ч н и к и з д а н и я «Коммерсантъ».

По словам генерала, у него есть расписки о передаче средств предпринимателю для покупки земельных участков и строительных материалов. Кроме того, его жена перевела шесть миллионов рублей своему партнеру со своей банковской карты. Всего на строительство было потрачено 46 миллионов рублей.

Юрия Кузнецова задержали в мае прошлого года. Как сообщала представитель СК РФ Светлана Петренко, в отношении генерала возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Что известно об аресте второго крупного чиновника в военном ведомстве — в материале «Вечерней Москвы».