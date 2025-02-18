Подросток в Москве отдала мошенникам четыре миллиона рублей
Сотрудники полиции задержали 19-летнего подозреваемого в мошенничестве в отношении подростка и краже четырех миллионов рублей в Москве. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
По данным ведомства, девушке позвонили якобы сотрудники контролирующих органов и убедили ее передать им деньги и другие ценности через курьера. Поверив мошенникам, она передала прибывшему таксисту денежные средства на сумму в четыре миллиона рубелей. Спустя некоторое время родители девушки заметили пропажу денег и обратились к правоохранителям.
— В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Писцова задержали подозреваемого – 19-летнего приезжего. По его словам, в сети Интернет он нашел подработку. Таксист-доставщик привез ему полученные от девушки денежные средства, а также сейф, который подозреваемый вскрыл, снимая процесс на видео для куратора, — написали на сайте ведомства.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы.
Ранее в столице мошенники убедили девочку-подростка отдать им около 1,6 миллиона рублей. Соучастники убедили несовершеннолетнюю москвичку в переписке в мессенджере передать им средства, отправив деньги посылкой через сервис «Яндекс Такси».