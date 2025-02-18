Подросток в Москве отдала мошенникам четыре миллиона рублей

Сотрудники полиции задержали 19-летнего подозреваемого в мошенничестве в отношении подростка и краже четырех миллионов рублей в Москве. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Подросток в Москве отдала мошенникам четыре миллиона рублей
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По данным ведомства, девушке позвонили якобы сотрудники контролирующих органов и убедили ее передать им деньги и другие ценности через курьера. Поверив мошенникам, она передала прибывшему таксисту денежные средства на сумму в четыре миллиона рубелей. Спустя некоторое время родители девушки заметили пропажу денег и обратились к правоохранителям.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Писцова задержали подозреваемого 19-летнего приезжего. По его словам, в сети Интернет он нашел подработку. Таксист-доставщик привез ему полученные от девушки денежные средства, а также сейф, который подозреваемый вскрыл, снимая процесс на видео для куратора, написали на сайте ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее в столице мошенники убедили девочку-подростка отдать им около 1,6 миллиона рублей. Соучастники убедили несовершеннолетнюю москвичку в переписке в мессенджере передать им средства, отправив деньги посылкой через сервис «Яндекс Такси».

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