Подросток в Москве отдала мошенникам четыре миллиона рублей

Сотрудники полиции задержали 19-летнего подозреваемого в мошенничестве в отношении подростка и краже четырех миллионов рублей в Москве. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

© Вечерняя Москва

По данным ведомства, девушке позвонили якобы сотрудники контролирующих органов и убедили ее передать им деньги и другие ценности через курьера. Поверив мошенникам, она передала прибывшему таксисту денежные средства на сумму в четыре миллиона рубелей. Спустя некоторое время родители девушки заметили пропажу денег и обратились к правоохранителям.

— В р е з у л ь т а т е к о м п л е к с а о п е р а т и в н о - р о з ы с к н ы х м е р о п р и я т и й с о т р у д н и к и у г о л о в н о г о р о з ы с к а н а у л и ц е П и с ц о в а з а д е р ж а л и п о д о з р е в а е м о г о – 1 9 - л е т н е г о п р и е з ж е г о . П о е г о с л о в а м , в с е т и И н т е р н е т о н н а ш е л п о д р а б о т к у . Т а к с и с т - д о с т а в щ и к п р и в е з е м у п о л у ч е н н ы е о т д е в у ш к и д е н е ж н ы е с р е д с т в а , а т а к ж е с е й ф , к о т о р ы й п о д о з р е в а е м ы й в с к р ы л , с н и м а я п р о ц е с с н а в и д е о д л я к у р а т о р а , — н а п и с а л и н а сайте ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее в столице мошенники убедили девочку-подростка отдать им около 1,6 миллиона рублей. Соучастники убедили несовершеннолетнюю москвичку в переписке в мессенджере передать им средства, отправив деньги посылкой через сервис «Яндекс Такси».