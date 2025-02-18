ФСБ показала видео задержания пособника Украины в ЛНР

УФСБ России по ЛНР распространило видео задержания и кадры с допроса жителя Сватовского муниципального округа, который подозревается в государственной измене.

Мужчина рассказал, что устроился в правоохранительные органы региона, чтобы получить доступ к важной для украинской разведки информации. Полученные на службе данные он передавал СБУ.

Задержанный отметил, что по его наводке по территории республики было нанесено по меньшей мере пять ударов ВСУ. Он уточнил, что за передачу сведений должен был получить денежное вознаграждение.