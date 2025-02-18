В Ульяновской области после обрушения перекрытий дома пострадали два человека

Прокуратура Барышского района Ульяновской области проводит проверку в связи с госпитализацией двух жителей села Чувашская Решетка после обрушения перекрытий жилого дома. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры региона.

" П р о к у р а т у р а Б а р ы ш с к о г о р а й о н а о р г а н и з о в а л а п р о в е р к у в с в я з и с г о с п и т а л и з а ц и е й м у ж ч и н ы и ж е н щ и н ы в с е л е Ч у в а ш с к а я Р е ш е т к а " , - о т м е ч а е т с я в с о о б щ е н и и .

По информации прокуратуры, обрушение перекрытий двухквартирного дома произошло, по предварительной информации, из-за возгорания баллонного газа. Надзорное ведомство проводит проверку исполнения жилищного законодательства и требований пожарной безопасности. Ход проверки и мероприятий, осуществляемых следственными органами, находится на контроле прокуратуры Ульяновской области.