В Ульяновской области после обрушения перекрытий дома пострадали два человека

Прокуратура Барышского района Ульяновской области проводит проверку в связи с госпитализацией двух жителей села Чувашская Решетка после обрушения перекрытий жилого дома. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры региона.
"Прокуратура Барышского района организовала проверку в связи с госпитализацией мужчины и женщины в селе Чувашская Решетка", - отмечается в сообщении.
По информации прокуратуры, обрушение перекрытий двухквартирного дома произошло, по предварительной информации, из-за возгорания баллонного газа. Надзорное ведомство проводит проверку исполнения жилищного законодательства и требований пожарной безопасности. Ход проверки и мероприятий, осуществляемых следственными органами, находится на контроле прокуратуры Ульяновской области.