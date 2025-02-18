В Сибири женщина мыла окна и сорвалась вниз

В Новосибирске местная жительница мыла окна на последнем этаже дома и упала вниз. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

По информации источника, ЧП произошло на Экваторной улице в Нижней Ельцовке. Перед падением женщина пыталась позвать на помощь.

В настоящий момент информация о состоянии россиянки отсутствует.

Ранее мы писали, что житель Екатеринбурга на первом свидании нанес женщине 20 ножевых ударов. Во время избиения мужчина заявлял, что после того, как новая знакомая перестанет дышать, он намерен выколоть ей глаза и ампутировать молочные железы. Неадекват был приговорен к десяти годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге безработный мужчина избил 73-летнюю мать из-за упреков. Против него возбуждено уголовное дело.