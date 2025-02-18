В Перми завели дело о халатности должностных лиц Минстроя Прикамья

Уголовное дело о халатности должностных лиц министерства строительства Пермского края при расселении аварийного жилья возбуждено в Перми. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

" В о з б у ж д е н о у г о л о в н о е д е л о п о ф а к т у х а л а т н о с т и , д о п у щ е н н о й д о л ж н о с т н ы м и л и ц а м и м и н и с т е р с т в а с т р о и т е л ь с т в а П е р м с к о г о к р а я и м у н и ц и п а л ь н ы х о б р а з о в а н и й " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

По данным ведомства, с января по декабрь 2024 года должностные лица Минстроя Пермского края, подведомственных ему учреждений, и органов местного самоуправления муниципальных образований региона не освоили в полном объеме денежные средства, выделенные из бюджета Прикамья и муниципальных бюджетов на мероприятия по расселению граждан из аварийного жилья по региональной адресной программе. До настоящего времени жильцы аварийных многоквартирных домов не расселены и живут в небезопасных для жизни и здоровья условиях. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование находится на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.