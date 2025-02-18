В Перми завели дело о халатности должностных лиц Минстроя Прикамья

Уголовное дело о халатности должностных лиц министерства строительства Пермского края при расселении аварийного жилья возбуждено в Перми. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
"Возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами министерства строительства Пермского края и муниципальных образований", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, с января по декабрь 2024 года должностные лица Минстроя Пермского края, подведомственных ему учреждений, и органов местного самоуправления муниципальных образований региона не освоили в полном объеме денежные средства, выделенные из бюджета Прикамья и муниципальных бюджетов на мероприятия по расселению граждан из аварийного жилья по региональной адресной программе. До настоящего времени жильцы аварийных многоквартирных домов не расселены и живут в небезопасных для жизни и здоровья условиях. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование находится на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.