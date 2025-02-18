Отец похитил сына в присутствии бывшей жены на улице в Новосибирске

В Новосибирске мужчина похитил ребенка в присутствии его матери, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Преступление произошло днем 16 февраля на одной из улиц в Центральном районе города. По версии следствия, 40-летний мужчина, который приходится родным отцом 6-летнему мальчику, похитил его на глазах у своей бывшей жены. Он посадил ребенка в машину и скрылся в неизвестном направлении.

Женщина не смогла помешать экс-супругу, потому что ему помогали сообщники.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего группой лиц (п. "а, д" ч. 2 ст. 126 УК РФ). Местонахождения ребенка, его отца и третьих лиц, участвовавших в похищении, устанавливается. Сейчас следователи допрашивают свидетелей и изучают записи с камер наблюдения. Расследование уголовного дела продолжается.