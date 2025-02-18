В Петербурге блокадница передала мошенникам более 13 млн рублей

Блокадница отдала аферистам 13,2 млн рублей, испугавшись дела о финансировании ВСУ
Блокадница из Петербурга отдала аферистам более 13 миллионов рублей, поверив в историю о финансировании ВСУ. Об этом сообщает Baza.
Мошенники связались с 88-летней пенсионеркой под видом сотрудников провайдера и попросили назвать свои данные.
Позже ей позвонили "сотрудники военной прокуратуры", по словам которых, кто-то пытался перевести деньги женщины на Украину. Чтобы неизвестные не перевели все средства в другую страну, блокадница должна была "задекларировать" имеющиеся деньги. Для этого сначала к пенсионерке приехала девушка, но не забрала деньги. Вскоре за наличными приехал мужчина.
Позже женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
"Всего блокадница передала аферистам 13,2 млн рублей", – сообщается в публикации. Женщина отдала в том числе и валюту, которая хранилась дома.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.