В Петербурге блокадница передала мошенникам более 13 млн рублей

Блокадница из Петербурга отдала аферистам более 13 миллионов рублей, поверив в историю о финансировании ВСУ. Об этом сообщает Baza.

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Мошенники связались с 88-летней пенсионеркой под видом сотрудников провайдера и попросили назвать свои данные.

Позже ей позвонили "сотрудники военной прокуратуры", по словам которых, кто-то пытался перевести деньги женщины на Украину. Чтобы неизвестные не перевели все средства в другую страну, блокадница должна была "задекларировать" имеющиеся деньги. Для этого сначала к пенсионерке приехала девушка, но не забрала деньги. Вскоре за наличными приехал мужчина.

Позже женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

" В с е г о б л о к а д н и ц а п е р е д а л а а ф е р и с т а м 1 3 , 2 м л н р у б л е й " , – с о о б щ а е т с я в п у б л и к а ц и и . Ж е н щ и н а о т д а л а в т о м ч и с л е и в а л ю т у , к о т о р а я х р а н и л а с ь д о м а .

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.