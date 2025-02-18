Под Волгоградом арестовали подозреваемого в убийстве двух человек

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве двух человек, тела которых были обнаружены в многоквартирном доме в городе Волжском Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Вечером 6 февраля в квартире дома, расположенного на улице Оломоуцкой города Волжского, были обнаружены тела двух человек с колото-резаными ранами. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Подозреваемый был объявлен в розыск, его задержали, это ранее судимый житель Астраханской области.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя территориального подразделения СК РФ о заключении подозреваемого под стражу", - сказали в пресс-службе следственного управления, уточнив, что мужчина арестован на два месяца.
Сообщалось, что фигурант уголовного дела ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство, разбой, грабеж и незаконный оборот наркотиков. Со слов подозреваемого, мотивом к расправе над жителями Волжского стал внезапный бытовой конфликт, возникший в ходе распития спиртных напитков. Женщина была убита при попытке убежать из квартиры.