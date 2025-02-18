В Новосибирске завели дело после похищения ребенка у матери

Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения шестилетнего мальчика отцом на глазах матери в Новосибирске. Мужчина посадил ребенка в автомобиль и увез в неизвестном направлении, сообщили в региональной прокуратуре.

" С л е д о в а т е л е м СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по п. "а", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что отцу ребенка помогают неустановленные лица. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре. Как уточнили в следственном управлении СК России, проведен осмотр близлежащей к дому территории, место проживания отца, допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер наблюдения.

Ранее ТАСС сообщал, что в социальных сетях появилась информация о том, что мужчина 1985 года рождения забрал малолетнего сына у своей бывшей жены во время их прогулки. Он якобы намеревается вывезти ребенка в Австралию, имея гражданство этой страны.