В Ленинградской области в лесу найдена убитая женщина

В лесу в Ленинградской области обнаружена убитой женщина, пропавшая около двух недель назад.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК, труп нашли в овраге у деревни Романовка в Гатчинском районе. Личность убитой быстро установили. Еще 4 февраля в полицию обратился брат этой девушки - сестра внезапно исчезла и перестала выходить на связь. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

Выяснилось, что к преступлению мог быть причастен соотечественник девушки, который как раз после ее исчезновения уехал к себе на родину. Там его и задержали местные правоохранители. Он признался, что 2 февраля в Санкт-Петербурге убил знакомую, а потом вывез тело в лес.

Расследование продолжается, назначены необходимые экспертизы.