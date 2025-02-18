Екатеринбуржцы устроили драку из-за нехватки мест в автобусе

В Екатеринбурге жители удаленного района дрались за место в автобусе в час пик. Об этом E1 рассказали читатели.

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Утром 17 февраля жители Широкой Речки столкнулись с нехваткой мест на 48-м маршруте, так как в час пик на линию вышло всего два автобуса вместо восьми.

Некоторым екатеринбуржцам пришлось драться за место в салоне, другие были вынуждены уступить и около получаса ждать следующего. Пассажиры стали массово жаловаться на работу транспорта.

" Ч т о с л у ч и л о с ь с м а р ш р у т о м N 4 8 ? С 7 д о 8 у т р а с Ш и р о к о й Р е ч к и б ы л о т о л ь к о д в а а в т о б у с а . О к о л о с т а ч е л о в е к н а о с т а н о в к е ! У ж е н а ч а л и с ь д р а к и з а м е с т о в а в т о б у с е . И к у д а д е л и с ь к о н д у к т о р ы ? У в о л и л и в с е х р е з к о ? " — в о з м у т и л а с ь г о р о ж а н к а , к о т о р о й т о ж е п р и ш л о с ь б о р о т ь с я з а п р о е з д .

Тем же утром екатеринбуржцу Александру пришлось ехать на работу с пересадкой, так как водитель переполненного автобуса даже не стал останавливаться на остановке "Анатолия Муранова".

В компании-перевозчике "Форт-Транс" не ответили на звонки, а в пресс-службе администрации города уточнили, что сбой в расписании автобусов случился после того, как сразу двое водителей ушли на больничный.