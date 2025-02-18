Россиянин на первом свидании нанес женщине 20 ножевых ударов

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил к 10 годам лишения свободы местного жителя за покушение на убийство с особой жестокостью женщины на первом свидании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

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Суд установил, что уралец на сайте знакомств нашел женщину и 19 мая 2024 года пригласил ее к себе в гости. Первое свидание проходило в квартире на улице Красных Борцов. Там пара выпила, но затем поругалась. Хозяин квартиры схватил кухонный нож и нанес гостье 20 ударов, в том числе порезы на лице, а затем он спросил, почему она не теряет сознание от большой кровопотери и пригрозил выколоть ей глаза и отрезать грудь.

Женщина активно сопротивлялась, пыталась сбежать, но уралец догнал ее и еще дважды ранил ножом в спину. Несмотря на серьезные ранения она сумела защитить себя — женщина нашла нож на кухне и ударила им напавшего, а затем вызвала полицию и скорую помощь.

После ранений у потерпевшей остались рубцы на лице.

Ранее 18 февраля сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о покушении на изнасилование женщины в такси в Самаре.