Жителя Мурманской области осудили на 13 лет за госизмену

Мурманский областной суд приговорил к 13 годам колонии 25-летнего Артема Константинова за госизмену. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Вступил в законную силу приговор Мурманского областного суда в отношении гражданина России Константинова Артема Юрьевича, 2000 года рождения, признанного виновным в совершении государственной измены, - сообщили в ЦОС. - Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима".
Как сообщили в спецслужбе, установлено, что Константинов инициативно установил контакт с представителями украинского вооруженного формирования и выразил согласие на вступление в него для участия в боевых действиях на территории Украины против ВС РФ.
При этом в 2022 году УФСБ по Мурманской области объявляло ему предостережение о недопустимости совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ. "Несмотря на принятые меры профилактики, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий были подтверждены контакты Константинова А. Ю. с представителем иностранной спецслужбы и выполнение им заданий иностранной стороны", - отметили в ФСБ.