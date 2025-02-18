Жителя Мурманской области осудили на 13 лет за госизмену

Мурманский областной суд приговорил к 13 годам колонии 25-летнего Артема Константинова за госизмену. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

" В с т у п и л в з а к о н н у ю с и л у п р и г о в о р М у р м а н с к о г о о б л а с т н о г о с у д а в о т н о ш е н и и г р а ж д а н и н а Р о с с и и Константинова Артема Юрьевича, 2000 года рождения, признанного виновным в совершении государственной измены, - сообщили в ЦОС. - Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима".

Как сообщили в спецслужбе, установлено, что Константинов инициативно установил контакт с представителями украинского вооруженного формирования и выразил согласие на вступление в него для участия в боевых действиях на территории Украины против ВС РФ.

При этом в 2022 году УФСБ по Мурманской области объявляло ему предостережение о недопустимости совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ. "Несмотря на принятые меры профилактики, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий были подтверждены контакты Константинова А. Ю. с представителем иностранной спецслужбы и выполнение им заданий иностранной стороны", - отметили в ФСБ.