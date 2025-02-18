В Кузбассе двоих человек задержали за похищение мужчины из-за заявления об угоне

В Кузбассе двоих жителей Прокопьевска, один из которых несовершеннолетний, подозревают в похищении человека. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

За некоторое время до инцидента пострадавший обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Чтобы заставить мужчину забрать заявление, предполагаемый подросток-угонщик предложил другу "переубедить" мужчину.

Для этого молодые люди подъехали к дому мужчины, избили его руками и твердыми предметами, после чего бросили в багажник и увезли в лес. Там они продолжили наносить травмы пострадавшему.

" П о с л е т о г о , к а к м у ж ч и н а с о г л а с и л с я в ы п о л н и т ь и х т р е б о в а н и е , ф и г у р а н т ы о т в е з л и е г о о б р а т н о д о м о й " , – с о о б щ а е т с я в п у б л и к а ц и и .

Во время избиения пострадавший получил травму грудной клетки, это оценили как тяжкий вред здоровью.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело, фигуранты сотрудничают со следствием. Сейчас сотрудники СК РФ проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Дело об угоне машины направлено в суд для рассмотрения по существу.