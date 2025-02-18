В Кузбассе двоих человек задержали за похищение мужчины из-за заявления об угоне

В Кузбассе двоих жителей Прокопьевска, один из которых несовершеннолетний, подозревают в похищении человека. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
За некоторое время до инцидента пострадавший обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Чтобы заставить мужчину забрать заявление, предполагаемый подросток-угонщик предложил другу "переубедить" мужчину.
Для этого молодые люди подъехали к дому мужчины, избили его руками и твердыми предметами, после чего бросили в багажник и увезли в лес. Там они продолжили наносить травмы пострадавшему.
"После того, как мужчина согласился выполнить их требование, фигуранты отвезли его обратно домой", – сообщается в публикации.
Во время избиения пострадавший получил травму грудной клетки, это оценили как тяжкий вред здоровью.
В отношении молодых людей возбудили уголовное дело, фигуранты сотрудничают со следствием. Сейчас сотрудники СК РФ проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.
Дело об угоне машины направлено в суд для рассмотрения по существу.